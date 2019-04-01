Этот контент был опубликован 1 апреля 2019 г. 7:35

Нью-Йорк. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный подъем в пятницу благодаря статданным о потребительских доходах и расходах, указавших на ослабление инфляции в США, а также ожиданиям соглашения с Китаем о торговле; акции Lyft на дебютных торгах подорожали на 8,7%.

Кроме того, рынок акций США завершил в плюсе неделю, месяц и квартал. Для Standard & Poor's 500 квартальный прирост стал максимальным с июля-сентября 2009 года - 13,1%, тогда как за пять сессий он прибавил 1,2%, за март - 1,8%. Значение Dow Jones за неделю увеличилось на 1,5%, за месяц - на 0,1%, с начала года - на 11,2%, тогда как Nasdaq поднялся на 1,1%, 2,6% и 16,5% соответственно.

Вместе с тем индекс компаний малой капитализации Russell 2000 в марте упал на 2,3%, сократив квартальный подъем примерно до 14,2%.

Lyft, предлагающая услуги вызова такси и автомобилей с водителем и являющаяся главным конкурентом Uber в США, была оценена в $24 млрд по итогам IPO. Дебютные торги Lyft на бирже NASDAQ, по мнению аналитиков, сулят успех другим сделкам в высокотехнологичном секторе, которые планируются в этом году. Самой масштабной из них, как ожидается, будет размещение акций Uber.

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил ранее, что Штаты готовы вести переговоры с Пекином в течение недель и даже месяцев, чтобы добиться от Китая улучшения доступа иностранных компаний к рынку страны и защиты прав интеллектуальной собственности американских фирм.

Министр финансов США Стивен Мнучин по итогам визита в Пекин написал в Twitter о конструктивном ходе переговоров с китайской стороной.

Участники рынка обратили внимание на ослабление инфляционных показателей, которые учитывает Федеральная резервная система (ФРС) при формировании денежно-кредитной политики. Индекс PCE Core (на основе расходов потребителей без учета волатильных товаров) вырос в январе на 1,8% после повышения на 2% месяцем ранее. При этом дефлятор PCE замедлил подъем до минимума с осени 2016 года - 1,4% против 1,8% месяцем ранее.

Расходы населения США в январе увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем при ослаблении инфляционного давления, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,3%.

Данные о расходах были обнародованы с существенным опозданием в связи с приостановкой работы госорганов США ("шатдауна"), во время которой информация не собиралась и не обрабатывалась.

Январские данные о доходах населения США были опубликованы еще 1 марта, они указали на неожиданное снижение доходов на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. В пятницу Минторг обнародовал уже февральские данные о доходах американцев: этот показатель вырос на 0,2% при ожидавшемся экспертами подъеме на 0,3%.

По словам главы Федерального резервного банка Миннеаполиса Нила Кашкари, американская экономика продолжает устойчивый рост, и он не воспринимает инвертирование кривой доходности US Treasuries как мрачный сигнал.

"Хотя я не считаю сигналы кривой доходности идеальной истиной, я полагаю, что они помогают нам понять, где проходит нейтральный уровень (процентных ставок - ИФ)", - заявил Н.Кашкари в интервью Fox Business Network.

Стоимость акций банка Wells Fargo, которая росла на предварительных торгах, упала на 1,6% по итогам основной сессии. CEO банка Тим Слоун неожиданно объявил об уходе в отставку.

Курс ценных бумаг CarMax Inc., занимающейся продажей автомобилей с пробегом, подскочил на 9,5% благодаря позитивной отчетности за IV финквартал.

Рыночная стоимость производителя ПО BlackBerry Ltd. взлетела на 13,6%, компания получила рекордную выручку от ПО и сервисов в IV финквартале.

Цена бумаг Celgene Corp. увеличилась на 7,9% после того, как фармкомпания сообщила о позитивных предварительных решениях европейского фармрегулятора по двум препаратам.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 29 марта поднялся на 212,22 пункта (0,82%) и составил 25928,68 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 18,96 пункта (0,67%) - до 2834,40 пункта.

Значение Nasdaq Composite увеличилось на 60,16 пункта (0,78%), до 7729,32 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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