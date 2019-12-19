Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 17:47

Нью-Йорк. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Международные рейтинговые агентства S&P Global Rating и Moody's понизили рейтинги Boeing Co. в связи с планами авиастроительной компании приостановить производство самолетов 737 MAX с января 2020 года, а также неопределенностью в отношении того, когда эти самолеты будут возвращены в эксплуатацию.

S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Boeing до "A-" с "A", прогноз рейтинга - "развивающийся". Краткосрочный рейтинг компании понижен до "A-2" с "A-1".

"Развивающийся" прогноз показывает, что рейтинг может быть повышен или снижен в зависимости от того, сможет ли Boeing возобновить производство и поставки самолетов 737 MAX без существенного ущерба для своей конкурентной позиции", - говорится в пресс-релизе S&P.

Moody's понизило рейтинг приоритетного необеспеченного долга Boeing до "A3" с "A2", прогноз изменен на "стабильный" с "негативного". Краткосрочный рейтинг понижен до "Prime-2" с "Prime-1".

"Рейтинговое действие следует за новой отсрочкой возврата в эксплуатацию самолетов 737 MAX, а также объявлением компании о приостановке программы производства этих самолетов на некоторый период", - говорится в сообщении Moody's.

Эксперты агентства отмечают возросшие риски ухудшения финансовых и операционных показателей как самой Boeing, так и ее поставщиков.

Fitch во вторник подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Boeing на уровне "A/негативный" и "F1". Однако в четверг агентство предупредило о рисках, которые несет в себе приостановка производства самолетов 737 MAX как для авиастроительных компаний, так и для их поставщиков.

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing-737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

Акции Boeing прибавляют 0,9% на торгах в Нью-Йорке в четверг.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк им

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