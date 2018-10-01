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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 7:44 01.10.2018 - 07:44

Нью-Йорк. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок слабо изменился на торгах в пятницу из-за неоднозначной статистики, но при этом продемонстрировал хорошие результаты по итогам третьего квартала.

Значение Dow Jones Industrial Average увеличилось в июле-сентябре на 9%, Nasdaq Composite - на 7,1%. Подъем Standard & Poor's 500 на 7,2% стал самым значительным с конца 2013 года, отмечает MarketWatch. При этом Dow Jones и S&P 500 выросли по итогам одиннадцати из последних двенадцати кварталов, а Nasdaq повышался девять кварталов подряд.

В сентябре Dow Jones увеличился на 1,9%, S&P 500 - на 0,4%, в то время как Nasdaq потерял 0,8%. За прошлую неделю первые два индекса снизились соответственно на 1,1% и 0,5%, в то время как последний поднялся на 0,7%.

Темпы повышения расходов населения США в августе замедлились до 0,3% (минимального уровня за полгода) по сравнению с 0,4% в предыдущий месяц, сообщило министерство торговли страны. Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом рынка, свидетельствуют данные Trading Economics.

Рост доходов остался на уровне 0,3%, при том, что аналитики ожидали его ускорения до 0,4%.

Тем временем, индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), на который обращает внимание Федеральная резервная система (ФРС) при оценке рисков инфляции, в августе вырос на 2% в годовом выражении, как и месяцем ранее.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре увеличился до 100,1 пункта с августовского уровня в 96,2 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительные данные указывали на повышение индикатора до 100,8 пункта.

Несмотря на ухудшение оценки, сентябрьское значение индикатора потребдоверия является самым высоким за шесть месяцев. При этом оно превысило отметку в 100 пунктов всего в третий раз с начала 2004 года.

Цена акций производителя электромобилей и солнечных панелей Tesla рухнула в пятницу на 13,9%. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск в суд против главы Tesla Илона Маска, требуя отстранить его от управления публичными компаниями из-за обмана инвесторов. SEC обвиняет И.Маска в публикации в августе серии твитов, которые содержали ложную информацию о скором выкупе акций компании.

"Что касается Tesla, то многие из последних действий Маска ставят под вопрос его способность принимать решения, - отмечает главный исполнительный директор 50 Park Investments Адам Сархан. - Если его твиты были просто безрассудным поведением - это очень плохие новости для акций компании".

Бумаги ритейлера J.C. Penny подешевели на 4,1% на информации об отставке главного финансового директора компании Джеффри Дэвиса с 1 октября. Старший вице-президент по финансам Джерри Мюрэй был назначен временно исполняющим обязанности CFO.

Рыночная стоимость Applied Optoelectronics упала на 13,1% после того, как производитель оптики ухудшил оценку выручки за третий квартал.

Между тем котировки акций BlackBerry подскочили на 11,7% благодаря хорошим финансовым показателям за прошедший квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 18,38 пункта (0,07%) - до 26458,31 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов увеличилось на 4,38 пункта (0,05%) и достигло 8046,35 пункта.

В то же время Standard & Poor's 500 опустился на 0,02 пункта, составив 2913,98 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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