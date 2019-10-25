Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 18:26

Нью-Йорк. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Значение американского фондового индекса Standard & Poor's 500 в ходе торгов в пятницу превысило исторический максимум, зафиксированный на закрытие рынка 26 июля этого года.

Этот рекорд составлял 3025,86 пункта, а во время пятничной сессии индекс достигал 3027,3 пункта.

Позитивом для рынка выступают как хорошая отчетность крупнейших американских компаний, так и заявления официальных представителей США о приближении финальной части торговой сделки с Китаем, отмечает MarketWatch.

К настоящему моменту свыше 38% компаний, акции которых входят в S&P 500, опубликовали финансовые показатели за минувший квартал. У 78% из них результаты оказались лучше консенсус-прогнозов.

К 18:53 мск значение S&P 500 выросло на 0,56% относительно предыдущего дня и составляло 3027,1 пункта.

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