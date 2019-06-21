Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 7:48

Нью-Йорк. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), S&P 500 завершил торги на рекордном максимуме.

Как сообщалось, американский Центробанк по итогам заседания 18-19 июня принял решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5%, однако подготовил почву для ее снижения на следующем заседании, отметив появившуюся неопределенность в отношении перспектив экономики.

Из текста коммюнике исчезли слова, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировок целевого диапазона ставки. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания об увеличении доводов в пользу более стимулирующей политики Центробанка.

Восемь из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году. Медианные прогнозы "точечных графиков" (dot plot) предусматривают одно снижение ставки Федрезервом в следующем году и одно повышение в 2021 году.

"Пресс-конференция Пауэлла указала на сохраняющиеся у него сомнения, но рынки, кажется, уверены, что ФРС снизит ставку в июле", - отмечает аналитик Oanda Эдвард Мойя.

"Если экономические статданные ухудшатся более существенно, чем ожидается, возникнут разговоры о возможности снижения ставки сразу на 50 базисных пунктов", - цитирует эксперта MarketWatch.

Согласно данным министерства труда США, обнародованным в четверг, число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс., до 216 тыс. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 2 тыс., до 220 тыс.

Тем временем, дефицит счета текущих операций платежного баланса США уменьшился в первом квартале 2019 года на 9,4% и составил до $130,4 млрд. Эксперты в среднем ожидали снижения дефицита в прошлом квартале до $124,3 млрд.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в январе-марте составил 2,5% ВВП. В четвертом квартале 2018 года показатель достигал максимального за шесть лет уровня в 2,8% ВВП.

Растущая геополитическая напряженность ограничивает позитивный настрой трейдеров. Президент США Дональд Трамп признал возможность усиления враждебности в отношении с Ираном после того, как стало известно, что Иран сбил американский беспилотник.

Акции сети супермаркетов Kroger подешевели на 2,2%, хотя компания отчиталась о более высоких, чем ожидалось, показателях прибыли и выручки за первый финансовый квартал, а также подтвердила прогноз на текущий фингод.

Чистая прибыль Kroger в квартале, который завершился 25 мая, составила $772 млн против $2,03 млрд за аналогичный квартал предыдущего года. Скорректированная прибыль опустилась до 72 центов с 73 центов на акцию, тогда как аналитики прогнозировали снижение до 71 цента. Выручка сократилась до $37,25 млрд с $37,72 млрд при ожидавшемся падении до $37,19 млрд.

Цена бумаг Tesla Inc. снизилась на 3%, до $216,62 за акцию, после того, как аналитики Goldman Sachs ухудшили прогнозы по котировкам бумаг компании. Теперь они ожидают, что в среднесрочной перспективе акции компании будут стоить $158 за бумагу, а на $200, как ожидалось ранее.

Капитализация Oracle Corp. подскочила на 8,2%. Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения получил прибыль и выручку выше ожиданий рынка в четвертом финансовом квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 21 июня увеличился на 249,17 пункта (0,94%) и составил 26753,17 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 27,72 пункта (0,95%) - до 2954,18 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 64,02 пункта (0,8%) и составил 8051,34 пункта.

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