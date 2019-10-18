Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 8:07

Нью-Йорк. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы замедлили рост в последние минуты торгов в четверг, но закрылись вблизи рекордных уровней благодаря оптимизму инвесторов по поводу новой сделки по Brexit и публикации позитивных финансовых отчетов таких компаний, как Netflix и Morgan Stanley.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявили в четверг, что Лондон и Брюссель достигли соглашения по условиям Brexit - и потому нет смысла думать об очередном переносе крайнего срока выхода Британии из ЕС.

Джонсон призвал членов британской Палаты общин сплотиться, одобрить соглашение по Brexit и начать выстраивать новые отношения с ЕС.

Вопрос о том, поддержит ли британский парламент соглашение, остается открытым. Для успеха Джонсону нужна будет поддержка не только соратников-консерваторов, но и других партий. Партнеры консерваторов из Демократической юнионистской партии уже заявили, что выступают против соглашения. Однако, как отмечают СМИ, есть шанс, что документ поддержит часть лейбористов.

Голосование в британском парламенте намечено на субботу. Выход из ЕС планируется на 31 октября 2019 года.

Опубликованные в четверг статданные США указали на более слабый, чем ожидалось, рост числа заявок на пособие по безработице.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс., с 210 тыс. до 214 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель за прошлую неделю не был пересмотрен. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения показателя на 5 тыс., до 215 тыс.

Число новостроек в США в сентябре снизилось сильнее, чем ожидалось. Количество домов, строительство которых было начато в США в прошлом месяце, сократилось на 9,4% относительно августа и составило 1,256 млн домов в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Опрошенные Bloomberg эксперты в среднем прогнозировали снижение числа новостроек в сентябре на 3,2% с объявленного ранее августовского уровня - до 1,32 млн домов.

Объем промышленного производства в США в сентябре 2019 года снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Федеральной резервной системы (ФРС). Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 0,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Участники рынка также продолжают следить за новостями, касающимися торговой сделки США и Китая.

Министерство торговли КНР подтвердило в четверг, что Пекин будет наращивать закупки сельхозпродукции в США, не предоставив, однако, данных о планируемых объемах покупок.

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с КНР, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Он сообщил, что, по условиям соглашения, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не указав при этом, в течение какого срока это должно произойти. Пекин до сих пор не подтверждал заявления Трампа.

Трамп сказал в среду, что торговое соглашение, заключенное представителями США и Китая на прошлой неделе, вероятно, не будет подписано до встречи президентов двух стран на саммите АТЭС в Чили, который пройдет 16-17 ноября.

Акции Morgan Stanley прибавили в цене 1,5%. Банк, входящий в четверку крупнейших в США, увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале 2019 года благодаря сильным результатам во всех основных сегментах бизнеса, сообщается в пресс-релизе. Квартальная выручка повысилась на 1,6%, до $10,03 млрд, став максимальной для третьего квартала за последнее десятилетие.

Цена бумаг промышленного конгломерата Honeywell International Inc. выросла на 2,4%. Результаты Honeywell в третьем квартале превзошли ожидания аналитиков Уолл-стрит, и компания улучшила прогноз прибыли на 2019 год благодаря высокому спросу на запчасти для воздушных судов.

Бумаги Philip Morris International Inc. подорожали на 1%. Табачная компания отчиталась о меньшем, чем ожидалось, снижении прибыли в третьем квартале, но рост выручки не дотянул до прогнозов аналитиков.

Рыночная стоимость Netflix Inc. повысилась на 2,5%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке сообщил о росте числа пользователей в США в третьем квартале. Как сообщается в пресс-релизе компании, в июле-сентябре количество американских подписчиков сервиса увеличилось на 517 тыс. человек. Кварталом ранее число подписчиков сервиса в США сократилось впервые почти за 10 лет. В мире в целом число подписчиков Netflix увеличилось на 6,8 млн человек. Показатель стал рекордным для третьего квартала.

Капитализация International Business Machines Corp. (IBM) снизилась на 5,5%. Крупнейший мировой поставщик компьютерных услуг сократил чистую прибыль в июле-сентябре на 38%, при этом падение выручки продолжалось пятый квартал подряд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в четверг вырос на 23,90 пункта (0,09%) и составил 27025,88 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 8,26 пункта (0,28%) - до 2997,95 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 32,67 пункта (0,4%) и составил 8156,85 пункта.

По данным MarketWatch, Dow завершил торги примерно на 1,2% ниже рекордного уровня закрытия 27359,16 пункта, установленного 15 июля 2019 года. S&P 500 закрылся примерно на 0,9% ниже своего рекорда - 3025,86 пункта - на момент закрытия торгов 26 июля, Nasdaq Composite завершил сессию на 2,1% ниже исторического уровня закрытия 8330,21, достигнутого 26 июля.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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