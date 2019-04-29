Этот контент был опубликован 29 апреля 2019 г. 8:09

Нью-Йорк. 29 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы в пятницу благодаря позитивным данным о состоянии экономики страны.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones Industrial Average снизился на 0,1%, S&P 500 поднялся на 1,2%. Nasdaq прибавил 1,9% и завершил "в плюсе" пятую неделю подряд, отмечает MarketWatch.

Рост ВВП США в первом квартале составил 3,2% в пересчете на годовые темпы, свидетельствует предварительный отчет министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали 2,3%. Более сильный, чем ожидалось, подъем обусловлен сильными показателями во внешней торговле, которые помогли компенсировать замедление потребительских расходов.

Индекс потребительского доверия в апреле снизился до 97,2 пункта по сравнению с 98,4 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительное значение равнялось 96,9 пункта, эксперты ожидали его пересмотра до 97 пунктов.

По словам аналитика E-Trade Financial Corp. Майка Лёвенгарта, "ситуация выглядит благоприятной", с учетом сильных статданных, хорошей корпоративной отчетности и тенденции к подъему фондового рынка. "Однако не стоит забывать о том, на какой стадии бизнес-цикла мы находимся. 2019 год начался на сильной ноте, но никто не знает, что нас ждет впереди, и нам не стоит расслабляться", - отметил он.

Отчеты американских компаний за минувший квартал, опубликованные на этой неделе, были неоднородными. В большинстве случаев квартальные результаты компаний все же превосходят прогнозы в этом сезоне, и многие эксперты уже говорят о том, что ожидания были заниженными.

При этом трейдеры наказывают компании, отчеты которых были хуже прогнозов, сильнее, чем в предыдущие годы. По данным FTSE Russell, падение котировок акций компаний, результаты которых не оправдали прогнозов Уолл-стрит, в день публикации отчета в среднем составляет 3,2% по сравнению со средним уровнем в 2,5% в период с 2014 года.

Цена акций Ford Motor взлетела на 10,7% в пятницу. Чистая прибыль и выручка автопроизводителя в январе-марте снизились, но оба показателя превзошли прогнозы рынка.

Бумаги Amazon.com подорожали на 2,5%. Крупнейший интернет-ритейлер получил в первом квартале рекордную прибыль.

Котировки акций Starbucks Corp., владеющей крупнейшей в мире сетью кофеен, выросли на 0,4% также благодаря хорошей отчетности.

Капитализация Avaya Holdings Corp. увеличилась на 0,4%. Компания, являющаяся поставщиком телекоммуникационного оборудования, ведет переговоры о слиянии с конкурирующей Mitel Networks Corp., сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Сумма сделки может превысить $2 млрд.

В то же время рыночная стоимость American Airlines Group сократилась на 1,1%. Квартальная чистая прибыль оказалась лучше ожиданий рынка, однако авиакомпании ухудшила прогноз на 2019 год.

Котировки акций Intel рухнули на 9%. Прогноз одного из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов на второй квартал оказался существенно хуже ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 81,25 пункта (0,31%) - до 26543,33 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 13,71 пункта (0,47%), составив 2939,88 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов поднялось на 27,72 пункта (0,34%) - до 8146,4 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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