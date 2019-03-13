Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 6:31

Нью-Йорк. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average завершил сессию снижением из-за резкого падения стоимости акций Boeing.

Бумаги Boeing упали в цене более чем на 6% после снижения на 5% накануне. Десятки стран ввели временный запрет на полеты самолетов Boeing-737 Max после крушения самолета этой модели в Эфиопии.

О запрете на эксплуатацию авиалайнера Boeing-737 Max 8, а также Boeing-737 Max 9 объявило во вторник Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). Таким образом, полеты самолетов этих двух типов временно запрещены во всем воздушном пространстве ЕС. Регуляторы Германии, Франции, Ирландии, Великобритании, Турции и ряда других стран ввели ограничения на полеты самолетов Boeing-737 MAX. Ранее о приостановке их использования заявили Эфиопия и Индонезия.

США и Канада, однако, не стали вводить ограничений.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в Великобритании, где во вторник прошло новое голосование в парламенте по проекту выхода страны из Евросоюза.

Палата общин парламента Великобритании вновь проголосовала против соглашения по Brexit, заключенного премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем. Против сделки проголосовал 391 член парламента, за нее - 242 депутата. В прошлый раз - в середине января - сделка провалилась с разницей в 230 голосов.

Т.Мэй, выступая во вторник, заявила, что в среду британскому парламенту предстоит провести голосование по вопросу о возможности выхода страны из ЕС без соглашения. Если законодатели проголосуют против этого, то в четверг состоится голосование по вопросу отсрочки Brexit.

Поддержку фондовому рынку во вторник оказали статданные, указавшие на ослабление инфляции в США в прошлом месяце.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале 2019 года повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевого изменения в январе, свидетельствуют данные министерства труда страны. Динамика показателя совпала с ожиданиями рынка.

Февральский рост цен относительно того же месяца прошлого года составил 1,5%, что является минимумом с сентября 2016 года, неожиданно замедлившись с 1,6% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции в годовом выражении на уровне 1,6%.

Ослабление инфляции в США позволяет рассчитывать на то, что Федеральная резервная система (ФРС) не станет продолжать ужесточение кредитно-денежной политики.

Тем временем индикатор оптимизма малого бизнеса, рассчитываемый Национальной федерацией независимого бизнеса, в феврале вырос на 0,5 процентного пункта - до 101,7 пункта. В январе значение индекса упало до минимального уровня со времен президентских выборов 2016 года.

Стоимость бумаг Dick's Sporting Goods Inc. упала на 11%. Ритейлер спортивных товаров сообщил о снижении продаж на 6,5% в четвертом квартале.

Акции Tesla потеряли в цене 2,6%. Юристы главы Tesla Илона Маска выступили в его защиту, заявив о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) слишком бурно реагирует на его твиты.

Цена бумаг Hewlett Packard Enterprise упала на 3% вслед за ухудшением оценки акций компании аналитиками UBS Group AG, заявившими о наличии препятствий для роста облачного бизнеса компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 13 марта снизился на 96,22 пункта (0,38%) и составил 25554,66 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 8,22 пункта (0,3%) - до 2791,52 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 32,97 пункта (0,44%) и составил 7591,03 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк мв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!