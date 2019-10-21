Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 17:25

Нью-Йорк. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite повышаются в начале торгов в понедельник на фоне оптимизма вокруг торговых переговоров США и Китая и корпоративной отчетности, однако падение акций Boeing ограничивает подъем Dow Jones Industrial Average.

Инвесторы продолжают следить за новостями, касающимися торговых переговоров между двумя крупнейшими экономиками мира. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сказал в интервью Fox Business в понедельник, что видит возможность отмены декабрьского повышения пошлин, если переговоры пройдут успешно.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в субботу заявил, что Китай и США добились "существенного прогресса" и заложили основу для заключения предварительной торговой сделки.

"Подписание соглашения первого этапа до Дня благодарения (28 ноября - ИФ) будет иметь решающее значение - сейчас вероятность этого оценивается немногим более чем в 60%", - сказал агентству Bloomberg аналитик First Franklin Financial Services Бретт Эвинг, отметив, что это позволит существенно снизить неопределенность.

В центре внимания рынка также остается ситуация с выходом Великобритании из Европейского союза.

Слушания в Палате общин, на которых депутаты должны были вынести вердикт по согласованному премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном с ЕС обновленному соглашению о выходе страны из блока, ознаменовались жестким противостоянием парламентариев и премьера. Джонсон заявлял, что не будет обсуждать с ЕС отсрочку, настаивая на том, что Лондон должен покинуть ЕС 31 октября. Теперь ожидается, что точка в вопросе о том, поддержит ли британский парламент договоренности по Brexit, будет поставлена на этой неделе.

Тем временем в США продолжается сезон корпоративной отчетности за третий квартал. На этой неделе свои финансовые результаты представят 130 компаний, входящих в индекс S&P 500.

Акции американской Halliburton Co. подорожали на 5,6%. Прибыль второй по величине нефтесервисной компании мира в третьем квартале 2019 года совпала с прогнозами аналитиков, тогда как выручка сократилась сильнее, чем ожидалось.

Цена бумаг американского авиастроительного концерна Boeing Co. упала на 4,1%, продолжив снижаться вторую сессию подряд, на сообщении о том, что компания ввела в заблуждение Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) по поводу безопасности самолетов Boeing 737 Max.

Бумаги Apple прибавили в цене 1,5%, достигнув рекордных уровней, на фоне повышения их целевой стоимости аналитиками Raymond James в преддверии выхода квартального отчета компании.

Котировки акций американского производителя косметики Coty Inc. подскочили на 13,6% на сообщениях СМИ о том, что компания рассматривает возможность продажи подразделений по выпуску профессиональных средств ухода за волосами и ногтями, стремясь сократить долг и упростить структуру.

Рыночная стоимость International Business Machines Corp. упала на 1,9% из-за понижения рейтинга акций компании аналитиками UBS.

Капитализация Wells Fargo & Co. выросла на 0,6% вслед за повышением целевой стоимости бумаг банка аналитиками Instinet.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:40 мск 21 октября вырос на 5,30 пункта (0,02%) и составил 26775,50 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 15,05 пункта (0,50%) - до 3001,25 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 58,19 пункта (0,72%) и составил 8147,74 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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