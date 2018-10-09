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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 8:03 09.10.2018 - 08:03

Нью-Йорк. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в понедельник завершил торги слабым повышением, однако Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite снизились из-за сохраняющихся опасений быстрого роста процентных ставок.

Кроме того, инвесторов тревожат трения в отношениях Италии и Европейского союза, связанные с разногласиями по вопросам итальянской бюджетной политики.

Объем торгов в понедельник был меньше обычного. В США отмечался День Колумба, торги акциями и валютами проводились в обычном режиме, но рынки облигаций были закрыты.

На прошлой неделе доходность 10-летних US Treasuries поднялась на 17 базисных пунктов - самыми быстрыми темпами с февраля. Рост доходности американских гособлигаций повышает стоимость заимствований для компаний и инвесторов.

Главный экономист UBS Пол Донован призывает инвесторов не тревожиться насчет доходности US Treasuries. "Внимание СМИ к уровню доходности гособлигаций совершенно не пропорционально экономическим и финансовым последствиям его изменения. Сейчас не 1994 год, когда доходность подскочила сразу на 250 базисных пунктов", - написал он.

На этой неделе трейдеры и аналитики будут внимательно отслеживать квартальную отчетность американских компаний, включая ряд крупнейших банков - JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo в пятницу. По оценкам FactSet, компании из списка S&P 500 продемонстрируют уверенный рост прибыли в третьем и четвертом кварталах текущего года, а в 2019 году повышение их прибыли составит 10%.

Кроме того, в течение недели состоится ряд выступлений руководителей Федеральной резервной системы (ФРС).

В понедельник положительное внимание инвесторов привлекли защитные сектора, например, индекс компаний, обеспечивающих потребителей товарами первой необходимости, Consumer Staples Select Sector SPDR ETF вырос на 1,4%.

Котировки акций Starbucks Corp. выросли на 1,4% к концу основной сессии. В понедельник компания объявила о назначении нового финансового директора. С 30 ноября должность CFO займет Патрик Грисмер, который перейдет в Starbucks из Hyatt, где сейчас занимает аналогичный пост.

Бумаги Axalta Coating Systems Ltd. подорожали на 1,8%. Гендиректор компании Терренс Хан, занявший этот пост 4 сентября, ушел в отставку после внутреннего расследования, установившего, что его поведение идет вразрез с ценностями компании. Временно исполнять обязанности CEO будет финдиректор Роберт Брайант.

Цена акций нефтесервисной компании Baker Hughes почти не изменилась после объявления о покупке 5% Adnoc Driller - бурового подразделения госкорпорации Abu Dhabi National Oil Company, хотя в течение торгов она падала более чем на 1,5%.

Между тем котировки акций Ensco Plc поднялись на 3,7% на торгах в Нью-Йорке. Ensco заключила одну из крупнейших сделок в сфере бурения на шельфе: она покупает Rowan Cos. за $2,4 млрд.

Рыночная стоимость Tesla Inc. упала на 4,4%, несмотря на позитивные объявления в выходные. В воскресенье производитель электромобилей сообщил, что регуляторы признали седан Tesla Model 3 самым безопасным автомобилем. В случае аварии вероятность травм в Model 3 является самой низкой из всех машин, проверявшихся Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA) США.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам сессии 8 октября вырос на 39,73 пункта (0,15%) - до 26486,78 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 1,14 пункта (0,04%) - до 2884,43 пункта.

Nasdaq Composite потерял 52,50 пункта (0,67%) и составил 7735,95 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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