Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 6:53

Нью-Йорк. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США не показали единой динамики по итогам торгов в четверг, трейдеры оценивали сигналы ослабления глобального экономического подъема, а также новости, указывающие на торможение торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Опасения инвесторов, связанные с замедлением темпов роста мировой экономики, ограничивают подъем фондового рынка в этом году, при том что "голубиные" сигналы мировых центробанков, а также оптимизм относительно хода торговых переговоров США с Китаем помогли рынку акций восстановиться после существенного падения в четвертом квартале прошлого года.

"Мы наблюдаем перетягивание каната между негативными циклическими индикаторами и улучшением кредитно-денежных условий", - отмечает аналитик Societe Generale Элэйн Бокобза. "Эти противоречивые рыночные силы вряд ли изменятся в ближайшее время", - цитирует эксперта Dow Jones.

Негативом для рынка в четверг стали сигналы о том, что прогресс в торговых переговорах США и Китая застопорился, а также слабые статданные по экономике США и КНР.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, в марте не состоится, а произойдет не ранее апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Несмотря на то, что обе стороны неоднократно говорили о прогрессе в переговорах, встреча глав США и Китая в Мар-а-Лаго (курорт Д.Трампа во Флориде), планировавшаяся на март, состоится в лучшем случае в конце апреля, если вообще состоится, отметил один из источников.

Статданные по экономике США, обнародованные в четверг, указали на неожиданное снижение продаж новостроек в стране в январе. Продажи в позапрошлом месяце упали на 6,9% по сравнению с декабрем и составили 607 тыс. домов в годовом исчислении, сообщило министерство торговли страны. Декабрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения, с 621 тыс. до 652 тыс. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в январе с ранее указанного декабрьского уровня на 0,2%, до 622 тыс.

Тем временем, в Китае темпы роста промышленного производства в январе-феврале 2019 года замедлились до минимума за 17 лет - 5,3% в годовом выражении по сравнению с 5,7% в декабре, сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем ожидали менее значительного ослабления темпов роста - до 5,6%. Средние темпы прироста с 1990 по 2019 год составляли 12,06%.

Уровень безработицы в Китае в феврале достиг 5,3% - максимума за два года.

В центре внимания рынка остается ситуация в Великобритании. Члены британской Палаты общин в четверг поддержали предложение премьера Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

Это решение британского парламента означает, что теперь Т.Мэй попросит ЕС разрешить перенести дату выхода Великобритании из ЕС. Чтобы это предложение было одобрено, его должны поддержать все остальные 27 членов Евросоюза.

Ранее на этой неделе Т.Мэй предупредила, что такой незначительный перенос даты выхода из ЕС имеет смысл только при условии, что парламент до 20 марта одобрит соглашение о Brexit с Брюсселем. В противном случае, по словам главы правительства, потребуется перенос Brexit на более продолжительный срок.

Акции Boeing подешевели на 1% по итогам торгов в четверг. Накануне власти США вслед за регуляторами других стран мира ввели временный запрет на эксплуатацию лайнеров Boeing-737 Max 8 из-за аварии в Эфиопии.

Цена бумаг Facebook опустилась на 1,9% на информации The New York Times о расследовании прокуратурой практик социальной сети в сфере совместного использования данных.

Бумаги General Electric (GE) подорожали на 2,8%, несмотря на слабые прогнозы промышленного концерна на 2019 год. GE ожидает снижения прибыли в расчете на акцию в текущем году, который станет для компании "годом перезагрузки", до 50-60 центов на акцию по сравнению с 65 центами на бумагу в 2018 году. Аналитики в среднем ожидали, что этот показатель составит 70 центов на акцию. Кроме того, GE ожидает, что ее расходы в этом году превысят доходы на $2 млрд. Отрицательный показатель денежного потока отражает проблемы в генерирующем бизнесе GE и высокие расходы на реструктуризацию операций.

Акции ритейлера-дискаунтера Dollar General рухнули в цене на 7,5% на слабой отчетности компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка 14 марта вырос на 7,05 пункта (0,03%) и составил 25709,94 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 2,44 пункта (0,09%) - до 2808,48 пункта.

Nasdaq Composite потерял 12,5 пункта (0,16%) и составил 7630,91 пункта.

Пк ак де

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