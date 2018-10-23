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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 8:08 23.10.2018 - 08:08

Нью-Йорк. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок не продемонстрировал единых изменений по итогам торговой сессии в понедельник: индекс Standard & Poor's 500 снизился четвертую сессию подряд, Nasdaq вырос вслед за акциями технологических компаний, пишет The Wall Street Journal.

Финансовый сектор оказался в числе лидеров падения, потеряв 2,1%, индекс нефтегазовых компаний в рамках S&P 500 снизился на 1,1%. Вместе с тем индикатор технологических компаний прибавил 0,8%.

Американские гособлигации несколько раз меняли направление изменений. К концу торгов доходность 2-летних бумаг поднялась на 0,5 базисного пункта (б.п.), до 2,912%, оставаясь у максимума за последнее десятилетие. Между тем показатель для 10-летних US Treasuries почти не изменился, составив 3,196%, для 30-летних - повысилась на 0,3 б.п., до 3,383%.

Участники рынка внимательно следят за сезоном корпоративной отчетности в США. На этой неделе будут обнародованы финансовые результаты Amazon.com, Alphabet, Caterpillar, Intel, Microsoft, Twitter, United Technologies и ряда других крупных компаний.

За считанные недели до выборов в Конгресс, запланированных на 6 ноября, президент США Дональд Трамп пообещал еще раз снизить налоги, чтобы поддержать кандидатов от республиканцев. При этом верхушке Республиканской партии, включая законодателей и чиновников, ответственных за налоговую политику, ничего не известно об этих планах.

Котировки акций American Railcar подскочили на 51,2% на торгах в Нью-Йорке. Компания договорилась о слиянии с ITE Rail стоимостью $1,75 млрд.

Цена бумаг производителя промышленных газов Praxair Inc. увеличилась на 4,4% после того, как Федеральная торговая комиссия (FTC) сняла последнее препятствие для его слияния с германской Linde.

Курс ценных бумаг Halliburton, являющейся крупнейшим поставщиком услуг гидроразрыва пласта в мире, упал на 3,1%. Компания ожидает улучшения ситуации в нефтегазовой отрасли США в 2018 году. Ее операционная прибыль и выручка за III квартал оказались выше прогнозов рынка.

Рыночная стоимость производителя потребительских товаров Kimberly-Clark уменьшилась на 3,5%. Прибыль и выручка Kimberly-Clark за III квартал сократились, но были выше ожиданий рынка. Кроме того, компания сообщила о смене CEO: с 1 января эту должность займет главный операционный директор Майкл Сюй.

Капитализация производителя игрушек Hasbro сократилась на 3,1%. Ликвидация сети магазинов Toys R Us ухудшила результаты Hasbro за III квартал больше, чем ожидалось, мировой спрос на игрушки снижается, на рынках Европы сохраняется слабость.

Бумаги "Яндекса" подорожали на 0,4% в Нью-Йорке. Сооснователь и акционер "Яндекса", Аркадий Волож не намерен продавать свою долю в компании и продолжит ею управлять, говорится в заявлении "Яндекса". Компания впервые прокомментировала опубликованную в конце прошлой недели информацию том, что Сбербанк ведет переговоры с А.Воложем о покупке доли в интернет-компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов 22 октября упал на 126,93 пункта (0,50%), до 25317,41 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 11,84 пункта (0,10%) - до 2770,62 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка увеличилось на 29,47 пункта (0,40%), составив 7478,50 пункта.

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