Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 7:43

Нью-Йорк. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли во вторник благодаря хорошим статданным, а также сильным квартальным отчетам ряда крупных компаний, включая Coca-Cola Co., United Technologies Corp. (UTC) и Twitter Inc.

S&P 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных максимумов по итогам торгов.

Акции Coca-Cola подорожали на 1,7% по итогам торгов. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков увеличил прибыль и выручку в первом квартале 2019 года, причем оба показателя превзошли ожидания рынка, а также подтвердил годовые прогнозы.

Стоимость бумаг UTC подскочила на 2,3%. Прибыль и выручка инжинирингового концерна в январе-марте выросли и оказались лучше консенсус-прогнозов. Кроме того, UTC улучшил прогнозы прибыли на текущий год.

Цена акций Twitter взлетела на 15,6%. Владелец одноименной сети микроблогов сообщил о росте чистой прибыли, выручки, а также ежедневно активных пользователей по итогам первого квартала 2019 года. Число "монетизируемых ежедневно активных пользователей", новый предпочтительный показатель компании вместо публиковавшегося ранее числа ежемесячно активных пользователей, увеличилось на 11% в годовом выражении, до 134 млн человек. Эксперты ожидали прироста числа пользователей до 128,4 млн человек.

Стоимость бумаг Hasbro Inc. подскочила на 14%. Производитель игрушек неожиданно получил прибыль в прошедшем квартале, а также зафиксировал выручку лучше прогнозов рынка.

"В целом, результаты компаний указывают на улучшение ситуации в мировой экономике и, особенно, среды для производителей дорогостоящих товаров - как потребительских, так и промышленных", - цитирует MarketWatch аналитика SIA Wealth Management Колина Сизински.

Среди других крупных компаний, отчитавшихся за первый квартал во вторник, - Procter & Gamble Co. (-2,7%), Verizon Communications Inc. (-2,1%), Harley-Davidson Inc. (-2%), Lockheed Martin (+5,7%).

Для дальнейшего подъема рынка "нам необходимо увидеть, что и другие технологические компании готовы поддержать ралли после сильной отчетности Twitter", отмечает Линдси Белл, отвечающая за инвестиционную стратегию в CFRA research.

Котировки бумаг Microsoft Corp. и Facebook Inc. выросли по итогам торгов соответственно на 1,4% и 1,3%. Обе компании обнародуют отчеты за минувший квартал в среду.

Статданные, обнародованные во вторник, указали на продолжающееся восстановление рынка жилья.

Продажи новых домов в США в марте 2019 года выросли на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 692 тыс. домов в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с ноября 2017 года, сообщило министерство торговли страны.

Февральский показатель был пересмотрен в сторону понижения - до 662 тыс. с 667 тыс.

Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя в марте до 650 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

В центре внимания трейдеров остается ситуация на нефтяном рынке. Накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 145,34 пункта (0,55%) и составил 26656,39 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 25,71 пункта (0,88%) - до 2933,68 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 105,56 пункта (1,32%) и составил 8120,82 пункта.

пк вч *

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