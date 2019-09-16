Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 13:39

Эр-Рияд. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), планировавшая восстановить примерно треть производства, потерянного в результате атаки на ее производственные мощности, уже не столь оптимистична, как была изначально, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

В минувшую субботу стало известно о нападении на крупнейший в стране комплекс подготовки нефти Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины добычи в стране.

По словам источника, восстановление операций может потребовать гораздо больше времени, чем ожидалось.

Компания планирует опубликовать новые прогнозы относительно восстановления операций позднее в понедельник.

Saudi Aramco наращивает добычу на офшорных месторождениях, чтобы восполнить часть потерянного производства, отметил источник.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк ко*

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