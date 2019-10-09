Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 14:28

Эр-Рияд. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Государственная нефтедобывающая корпорация Саудовской АравииSaudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) может восстановить работу пострадавших от атак объектов быстрее ранее объявленного ранее срока, заявил главный исполнительный директор компании Амин Нассер в ходе конференции Oil & Money в Лондоне.

Нассер подтвердил намерение компании восстановить мощности для производства нефти до 12 млн баррелей в сутки к ноябрю, добавив, что "с учетом достигнутого прогресса, мы можем даже опередить эти сроки".

Реальная добыча нефти в Саудовской Аравии в октябре составит порядка 9,9 млн баррелей в сутки, что примерно соответствует уровню до атак, цитирует слова Нассера The Wall Street Journal.

Как сообщалось, 14 сентября крупнейший в стране комплекс подготовки нефти Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс подверглись атаке, в результате чего было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки, то есть около половины добычи в стране.

Нассер высоко оценил усилия компании по восстановлению пострадавших объектов.

"Все сработало как часы, - сказал он. - Мы могли бы объявить форс-мажор, но ни одна поставка нашим зарубежным клиентам не была сорвана. Наша надежность подтвердилась, и это очень важно для нас".

йй фф ав*

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