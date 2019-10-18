Этот контент был опубликован 18 октября 2019 г. 8:06

Москва. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco откладывает начало публичного размещения акций, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Решение о начале продажи планировалось принять 20 октября, однако теперь IPO откладывается до декабря или января.

По словам одного из источников, компании еще "надо сделать несколько вещей" - в частности, в отношении отчетности за последний квартал. Перед размещением решено выпустить проспект, включающий в себя показатели Saudi Aramco за III квартал.

Ранее источники сообщали, что Saudi Aramco может объявить о начале процесса IPO 20 октября, 27 октября опубликовать проспект IPO, а 3 ноября начать road show.

Аа им пч

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