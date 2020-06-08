Этот контент был опубликован 8 июня 2020 г. 8:09

Эр-Рияд. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Саудовская Аравия в июле повысит цены на все марки нефти для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Наиболее существенно - на $5,6-7,3 за баррель - поднимутся цены для Азии, крупнейшего регионального рынка Saudi Aramco.

В целом с учетом июльского повышения будет практически полностью нивелировано снижение цен, произведенное саудовской нефтекомпанией в течение одного месяца ценовой войны с Россией.

Цена нефти сорта Arab Light для азиатских клиентов будет увеличена в июле на $6,1 за баррель, что является максимальным повышением за 20 лет, сообщает агентство Bloomberg. В результате она будет стоить на $0,2 за баррель больше корзины нефти Омана и Дубая.

Для покупателей из государств Северо-Западной Европы "легкая" нефть подорожает на $4 (дисконт в $0,3 за баррель к марке Brent на бирже ICE), для американских клиентов - на $0,6 за баррель (премия в $1,35 за баррель к индексу ASCI).

пк мв см*

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