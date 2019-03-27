Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 17:08

Эр-Рияд. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Нефтяная госкорпорация Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) приобретает 70%-ную долю в нефтехимической компании SABIC (Saudi Basic Industries Corporation), говорится в сообщении компании в соцсети Twitter.

Сделка "создает новые возможности в быстрорастущем нефтехимическом секторе", отмечается в сообщении.

Общая сумма сделки составит 259,13 млрд риалов ($69,1 млрд). Таким образом, сделка станет крупнейшей в истории Ближнего Востока, пишет агентство Bloomberg.

Остальные 30% акций SABIС останутся в собственности Фонда национального благосостояния Саудовской Аравии (Public Investment Fund, PIF), и у Saudi Aramco нет планов по их приобретению в дальнейшем.

Ранее в марте министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих говорил, что компании находятся на "достаточно продвинутой" стадии переговоров о сделке, как и планы Saudi Aramco по размещению облигаций для ее финансирования.

Аналитики считают, что приобретение SABIC является важным шагом на пути к IPO Saudi Aramco, о котором впервые было объявлено в 2016 году и которое может стать крупнейшим в мире. Однако с тех пор дата размещения несколько раз откладывалась, а прошлым летом появились слухи, что оно может не состояться вовсе.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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