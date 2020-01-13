Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 6:30

Дубай. 13 января. ИНТЕРФАКС - Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco в полном объеме реализовала опцион на доразмещение 450 млн акций, предусмотренный условиями IPO, говорится в сообщении компании.

Таким образом, правительство Саудовской Аравии, выступавшее продавцом в сделке, получит еще $3,8 млрд, а общий объем размещения достигнет рекордных $29,4 млрд.

IPO Saudi Aramco прошло в декабре 2019 года на местной бирже - Tadawul. Акции компании были размещены по верхней границе ценового диапазона - 32 рияла, или $8,53 за бумагу.

Объем предложения составил 3 млрд акций, или 1,5% капитала, без учета опциона на доразмещение. Торги акциями компании стартовали 11 декабря. Исходя из цены размещения, капитализация компании составила $1,7 трлн.

Опцион на доразмещение предполагал возможность в течение 30 дней с момента начала торгов реализовать еще 450 млн акций нефтяного гиганта.

Все эти бумаги в полном объеме были распределены среди инвесторов по цене размещения (32 рияла за акцию), говорится в сообщении Saudi Aramco.

Акции саудовской госкомпании уже на второй день торгов существенно подорожали, приблизившись к отметке в 39 риялов за бумагу, а капитализация превысила $2 трлн, именно эту отметку саудовские власти называли целевой при подготовке IPO Saudi Aramco.

Однако в начале года стоимость акций компании пошла вниз на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил в аэропорту Багдада.

По итогам торгов в воскресенье цена одной акции Saudi Aramco составила 34,8 рияла.

Чч аш ав*

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