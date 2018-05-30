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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 13:37 30.05.2018 - 13:37

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в экстренном порядке добилась судебного предписания о прекращении мошеннического размещения токенов (ICO), в рамках которого нарушители привлекли $21 млн от инвесторов в США и других странах.

Как говорится в сообщении SEC, за ICO стояла компания Titanium Blockchain Infrastructure Services Inc. Суд одобрил заморозку ее активов и назначил конкурсного управляющего Titanium.

В направленных SEC в суд документах отмечалось, что президент Titanium Майкл Алан Столлери, он же Майкл Столлер, называвший себя "евангелистом блокчейна", лгал о деловых связях с Федеральной резервной системой (ФРС) и десятками крупных компаний, включая PayPal, Verizon, Boeing и Walt Disney.

На сайте Titanium были размещены вымышленные отзывы корпоративных клиентов, а глава компании публично рассказывал о деловых отношениях с такими компаниями, при этом утверждения не соответствовали действительности.

В соцсетях и рекламных видеороликах М.Столлер сравнивал инвестиции в ICO своей компании с вложениями в Intel или Google с точки зрения перспективности и надежности.

Обвинения выдвинуты как в адрес Titanium и М.Столлера, так и в отношении еще одной его компании - EHI Internetwork and Systems Management Inc. В числе требований SEC - возврат инвесторских средств с процентами и пенями и запрет для М.Столлера на участие в подобных размещениях в будущем.

Служба финансово-экономической информации

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