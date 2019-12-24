Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 7:41

Нью-Йорк. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала расследование в отношении германского автопроизводителя Bayerische Motoren Werke (BMW) в связи с подозрениями о том, что компания манипулировала данными о продажах, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Регулятор проверяет, могла ли компания завышать продажи в США. Речь идет о регистрации дилерами автомобилей в качестве проданных, в то время как они еще не были куплены.

BMW подтвердила факт начала расследования и сообщила, что сотрудничает с регулятором.

Продажи автомобилей компании в США в январе-сентябре текущего года выросли на 1,7% по сравнению с годом ранее, до 332,862 тыс. машин.

В сентябре SEC оштрафовала американского автопроизводителя FCA US LLC и его материнскую компанию Fiat Chrysler Automobiles NV за то, что они вводили в заблуждение инвесторов относительно количества новых автомобилей, продаваемых ими ежемесячно клиентам в США. FCA US и Fiat Chrysler согласились выплатить $40 млн для урегулирования претензий.

В решении комиссии говорится, что между 2012 годом и 2016 годом FCA US ежемесячно публиковала пресс-релизы, в которых были ложные данные о числе проданных машин и ложные сведения о длительности беспрерывного роста продаж в годовом сравнении, хотя фактически этот период был прерван в сентябре 2013 года.

Служба финансово-экономической информации

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