Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 9:31 12.10.2018 - 09:31

Нью-Йорк. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США получила постановление суда на остановку планировавшегося первичного размещения токенов (ICO), организаторы которого якобы получили разрешение от SEC.

Как сообщается в пресс-релизе комиссии, компания Blockvest LLC и ее основатель Реджинальд Бадди Рингголд III, который также известен под именем Расул Абдул Рахим Эль, ложно заявляли, что ICO получило одобрение со стороны различных регуляторов. Они использовали печать SEC без разрешения, что является нарушением федеральных законов, а также обманно называли свой криптофонд лицензированным.

Кроме того, Рингголд рекламировал ICO с помощью созданного им фейкового агентства Blockchain Exchange Commission, которое использовало графическое изображение, похожее на печать SEC, и тот же адрес, по которому находится штаб-квартира комиссии.

Blockvest и Рингголд были предъявлены обвинения и в других мошеннических действиях.

"Мы утверждаем, что это ICO использует печать SEC ... для того, чтобы обманом заставить инвесторов думать, что оно одобрено регулирующими органами, - сказал глава отдела кибербезопасности SEC Роберт Коэн. - SEC не поддерживает инвестиционные продукты, и инвесторы должны быть очень скептически настроены по поводу любых заявлений, предполагающих иное".

Суд южного округа Калифорнии выдал разрешение на заморозку активов обвиняемых. Слушания по делу назначены на 18 октября.

Оь аш БП*

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер