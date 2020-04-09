Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 8:06

Вашингтон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) призвала публичные компании, которые готовят сейчас квартальную отчетность, максимально полно, не ограничиваясь общими словами, раскрыть информацию о последствиях коронавирусной пандемии, так как это нужно не только для инвесторов, но и для всей страны.

Реализация национальной стратегии по борьбе с последствиями пандемии COVID-19 требует постоянной координации усилий между работниками, потребителями, бизнесом, государственными ведомствами, инвесторами, а также - точной информации, считают в ведомстве. Качественное раскрытие информации, таким образом, сегодня не только в интересах инвесторов и компаний, оно поможет улучшить коммуникации и координацию в экономике, в том числе между государством и частым сектором.

"Мы призываем компании предоставлять насколько много информации, насколько это возможно, в отношении текущих финансовых и операционных показателей, а также операционных и финансовых планов", - говорится в заявлении председателя SEC Джея Клейтона и руководителя департамента по раскрытию финансовой отчетности SEC Билла Хинмана, размещенном на сайте ведомства.

Раскрываемая компаниями информация должна показать текущую ситуацию и перспективы ее изменения, в частности, показатели ликвидности компании и ее потребность в финансовых ресурсах.

Так, необходимо удовлетворить интерес инвесторов, во-первых, к тому, каков текущий операционный и финансовый статус компании, во-вторых - как она противодействует COVID-19, защищает здоровье и благополучие своих работников, потребителей, в-третьих - как ее деятельность и финансовые показатели могут измениться в дальнейшем. "Исторические" же данные представляют сегодня меньший интерес, считают в SEC.

Сегодня планировать будущее сложно, признают руководители SEC, однако со временем обновление и уточнение прогнозов станет более простой задачей.

Не только инвесторы хотят знать, как компания будет адаптироваться к новой ситуации, это нужно понимать ее работникам, партнерам, государственным органам. Так, согласно примеру SEC, прачечная с меньшей вероятностью будет увольнять сотрудников, если будет знать о бизнес-планах гостиничной сети, которая является ее клиентом. Раскрытие такой информации, таким образом, должно укрепить доверие в конкретных производственных цепочках, например между поставщиками и производителями.

SEC дала понять, что не будет задним числом наказывать эмитентов за добросовестные попытки оценить свои перспективы в неопределенной обстановке, если эти прогнозы окажутся в итоге неточными.

Руководители ведомства специально отметили необходимость раскрытия эмитентами подробной информации о получаемой государственной помощи, если она оказывает существенное влияние на показатели бизнеса.

аа им бп*

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