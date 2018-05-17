Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 16:14 17.05.2018 - 16:14

Вашингтон. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США решила продемонстрировать риски криптоактивов и первичных размещений токенов (ICO) самым наглядным образом - в среду регулятор запустил сайт-фальшивку, рекламирующий несуществующие токены HoweyCoin.

Как отмечается в заявлении на официальном сайте SEC, многие ICO, вероятно, представляют собой мошеннические сделки. При этом объем средств, собранных с помощью ICO, уже превысил $12 млрд.

Принято считать, что SEC за все 84 года своего существования так и не научилась продвинутым видам взаимодействия с широкой общественностью, пишет The Wall Street Journal. Однако попытка рассказать об ICO на конкретном примере и простым языком может оказаться более удачной, чем все предыдущие мероприятия комиссии.

Пресс-релиз SEC оформлен в виде заманчивого инвестиционного предложения, его заголовок: "У SEC есть возможность, которую вы не захотите упускать. Действуйте прямо сейчас!"

Созданный SEC сайт howeycoins.com, якобы посвященный инвестициям в премиальный туризм, также вполне убедительно имитирует страницы реальных ICO, мошеннических и не очень. Однако кнопка "Купить токены" приведет не к быстрому обогащению, а к предупреждениям и разъяснениям регуляторов. Нажав на нее, пользователь попадает на официальный сайт investor.gov, где SEC объясняет, как распознать попытку надувательства.

По словам председателя комиссии Джея Клейтона, верный признак - обещания невероятных доходов и огромные скидки. "Купи со скидкой в 25% сегодня, потому что завтра будет действовать уже полная цена? Да вы издеваетесь!", - заявил он на конференции по венчурному капиталу, представляя новую инициативу SEC.

Глава SEC добавил, что сайт псевдо-ICO был создан сотрудниками регулятора с минимальными затратами времени и других ресурсов. "И это показывает, как мало усилий нужно приложить, чтобы вывести токен на рынок", - сказал он.

В самом названии HoweyCoin содержится намек на один из важнейших прецедентов в сфере регулирования инвестиций - дело SEC против компании Howey. Сформулированный Верховным судом США "критерий Хауи" (Howey Test) уже больше 70 лет помогает установить, соответствуют ли сделки определению "инвестиционных контрактов" согласно американскому законодательству. Если ответ положительный, то такие сделки считаются ценными бумагами, и на них распространяются все соответствующие требования, в том числе о государственной регистрации и раскрытии информации.

SEC пока не определилась окончательно, следует ли считать все ICO размещением ценных бумаг, но неоднократно заявляла, что на всякий случай в подобных сделках должны выполняться стандартные требования. В том числе у потенциальных инвесторов должен быть доступ к финансовой отчетности, проверенной аудиторами, описанию деятельности и сопутствующих рисков.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ыъ им

Neuer Inhalt Horizontal Line