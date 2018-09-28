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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 7:03 28.09.2018 - 07:03

Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала иск в суд против главы Tesla Илона Маска, требуя отстранить его от управления публичными компаниями, в том числе созданной им Tesla, из-за обмана инвесторов.

SEC, согласно сообщению на сайте Комиссии, обвиняет Маска в публикации в августе серии твитов, которые содержали ложную информацию о скором выкупе акций компании. Комиссия требует запретить Маску занимать должности руководителя или директора в публичной компании.

Иск в суд был подан Комиссией после решения Маска и его юристов отказаться от внесудебного урегулирования спора, пишет The Wall Street Journal. Условия соглашения уже были одобрен комиссией и на четверг планировалась публикация пресс-релиза. Однако юристы Tesla отозвали свое согласие на соглашение, и Комиссия решила подать иск в суд.

Деятельность Tesla тесно связана с именем его основателя и руководителя, который имеет на рынке имидж визионера и новатора. На вечерних торгах в четверг акции компании рухнули почти на 10%.

Сам И.Маск назвал иск необоснованным и заявил, что действия Комиссии "глубоко разочаровали" его. Он заявил, что всегда действовал "в лучших интересах правды, прозрачности и инвесторов".

И.Маск 7 августа написал в своем микроблоге в Twitter, что собирается выкупить Tesla по цене $420 за акцию, то есть с 20%-ной премией, с помощью заемных средств. При этом он добавил, что "финансирование обеспечено".

В обращении И.Маска к сотрудникам компании говорилось, что переход Tesla в частные руки позволит избежать "диких колебаний цены акций, являющихся ключевым отвлекающим фактором для всех, кто работает в компании", а также "сведет на нет" стимулы для игры на понижение стоимости акций.

Через 17 дней после заявления Маск отказался от планов сделать компанию частной.

По данным Комиссии, основатель Tesla не обсуждал сделку с потенциальными инвесторами и не имел подтверждения финансирования.

Акции компании после твитов Маска взлетели более чем на 10%. Учитывая, что затем цены упали, ряд инвесторов понес потери.

SEC начала расследование заявлений главы Tesla, она также выясняла, почему столь важная информация была распространена им через Twitter, а не через более привычные для инвесторов каналы раскрытия, такие как ленты агентств.

В соответствии с законодательством США компании и их топ-менеджеры не имеют права давать недостоверную информацию относительно значимых корпоративных событий.

Аа им

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