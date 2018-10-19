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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 12:51 19.10.2018 - 12:51

Лондон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Англо-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell Plc прекратила спонсорские отношения с Лондонской национальной галереей, которой оказывала финансовую поддержку последние 10 лет.

Как пишет The Guardian, партнерство с Shell сделало музей мишенью активистов, борющихся с финансированием искусства за счет денег, заработанных на нефти, газе, угле.

Соглашение компании с Лондонской национальной галереей истекло еще в январе 2018 года, но стороны не стали объявлять об этом во всеуслышание. Данные были обнародованы лишь в эту пятницу на основании запроса согласно законодательству о свободе информации.

Профсоюзы, представляющие музейных работников, приветствовали разрыв отношений с Shell.

По оценкам экспертов, "корпоративное членство" Shell в Лондонской национальной галерее стоило компании от 20 тыс. до 35 тыс. фунтов стерлингов в год.

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