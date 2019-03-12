Этот контент был опубликован 12 марта 2019 г. 17:35

Хьюстон. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Royal Dutch Shell Plc планирует за 12-15 лет стать крупнейшим поставщиком электроэнергии в мире, для чего будет инвестировать до $2 млрд в год в подразделение новой энергетики, заявил директор этого подразделения Мартен Ветселар в интервью Bloomberg TV.

"Мы полагаем, что в начале 2030-х годов сможем стать крупнейшей компанией мира в сфере генерации электрической энергии, - сказал он. - Электроэнергетика интересует нас не потому, что нам нравится происходившее в последние 20 лет; мы заинтересованы в ней, поскольку считаем, что нам понравится то, что будет происходить в следующие 20 лет".

Сейчас Shell - вторая нефтедобывающая компания мира по рыночной капитализации.

В сфере энергогенерации Shell рассчитывает на доходность вложений от 8% до 12% в год, отметил М.Ветселар.

Пока Shell приобрела британского поставщика электроэнергии First Utility, оператора систем подзарядки электромобилей NewMotion и долю в американской компании Silicon Ranch Corp., специализирующейся на солнечной энергетике. Кроме того, сейчас обсуждается еще ряд сделок, в том числе покупка нидерландской Eneco.

Вместе с тем аналитики отмечают, что планы Shell потребуют существенного пересмотра стратегии, дополнительных инвестиций и новых слияний и поглощений в сфере производства и транспортировки электроэнергии.

Служба финансово-экономической информации

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