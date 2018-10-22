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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 16:54 22.10.2018 - 16:54

Багдад. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Германская Siemens и американская General Electric (GE) сообщили о подписании соглашений о намерениях (MoU) с правительством Ирака для реализации плана расширения энергомощностей страны.

Как сообщается в пресс-релизе Siemens, компания планирует увеличить генерирующие мощности Ирака на 11 ГВт за четыре года, что позволит обеспечить электричеством 23 млн жителей.

Это соответствует примерно половине существующих энергомощностей в Ираке.

Помимо этого, Siemens обещал Ираку помощь в обучении борьбе с коррупцией, строительстве школ и больниц. Главный исполнительный директор компании Джо Кезер заявил, что это ключевые элементы в деле построения нового Ирака, сообщает Deutsche Welle.

Как пишет издание Kurdistan24, сделка Siemens с правительством Ирака оценивается примерно в $15 млрд.

Между тем GE в пресс-релизе сообщила о подписании MoU, в рамках которого планируется расширение энергомощностей Ирака на 14 ГВт, что позволит напрямую и косвенно создать в стране до 65 тыс. рабочих мест.

В том числе компания планирует за счет модернизации существующих предприятий увеличить генерацию примерно на 1,5 ГВт к 2019 году, что обеспечит электричеством 1,5 млн домов.

В целом действия GE позволят правительству ежегодно экономить до $3 млрд, в том числе за счет сокращения текущих расходов электростанций.

Меморандум о взаимопонимании является заявлением о намерениях двух сторон, которое не является юридически обязательным.

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