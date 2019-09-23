Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 16:24

Нью-Йорк. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Расследование в отношении Facebook Inc., проводимое Федеральной торговой комиссией (FTC), предоставило конкурентам компании возможность пожаловаться регулятору на жесткую тактику, которой она придерживалась с целью ограничения конкуренции, пишет газета The Wall Street Journal.

Юристы компании Snap Inc., владельца приложения Snapchat, в течение нескольких лет собирали досье, получившее название "Проект Волдеморт" (Project Voldemort) по имени главного отрицательного героя из книг о Гарри Поттере, в которое вошла информация, каким образом Facebook препятствовала развитию стартапа.

В частности, в досье есть информация о том, что Facebook принимала меры, чтобы ограничить упоминание Snap владельцами популярных Instagram-аккаунтов, сообщают источники WSJ. Кроме того, топ-менеджеры Snap подозревают, что Instagram блокировал выход в тренды контента, создаваемого Snapchat.

За последние месяцы представители FTC общались с десятками топ-менеджеров технологических компаний и разработчиков приложений, отмечают источники. Они также ведут беседы с руководителями стартапов, прекративших деятельность после потери доступа к платформе Facebook, и основателями стартапов, продавших бизнес Facebook.

Регуляторы пытаются получить информацию относительно тактики Facebook, которая позволили ей превратиться из социальной сети для студентов к глобальную соцсеть, которой в настоящее время ежедневно пользуется каждый четвертый человек в мире, пишет газета.

Действия FTC показывают, что регулятор "пытается собрать воедино данные о том, какой могла быть модель поведения для предотвращения конкуренции с ключевым бизнесом Facebook", отмечает Жене Киммельман, старший советник фокусирующейся на технологическом секторе потребительской группы Public Knowledge.

Источник WSJ отмечает, что топ-менеджеры самой Facebook опасаются разглашения ее конкурентами дискредитирующей компанию информации и обсуждают возможности для улучшения отношений с компаниями Кремниевой долины.

Одно из основных направлений расследования FTC - покупка Facebook в 2013 году израильского стартапа Onavo, приложение которого позволило соцсети, в частности, следить за тем, какие приложения ее клиенты используют чаще и дольше всего.

Snap была основана в 2011 году, когда Facebook уже была лидером среди соцсетей, однако приложение Snapchat быстро завоевало популярность среди наиболее молодой категории пользователей. В какой-то момент Facebook с помощью Onavo имела возможность следить за тем, столько сообщений отправляет каждый пользователь Snapchat и какое время он использует ту или иную функцию приложения, сообщили бывшие сотрудники Facebook. При этом у Facebook не было доступа к содержанию сообщений или фотографиям, размещаемым в Snapchat. Позднее Snap зашифровала трафик приложения, и доступность ее контента резко сократилась.

Еще одно направление расследования - данные о том, что основатель и глава Facebook Марк Цукерберг покупал или пытался приобрести стартапы, которые, по его мнению, могли бы стать конкурентами его соцсети. Например, Цукерберг, встречаясь с основателями стартапов, в том числе с главой Snap Эваном Шпигелем и сооснователем Foursquare Inc. Деннисом Кроули, предлагал им два сценария развития ситуации: либо они продают свой бизнес за предложенную цену, либо Facebook копирует их продукты, затрудняя, таким образом, их развитие, отмечают источники.

Главы как Snap, так и Foursquare отклонили предложения Facebook о покупке, и в обоих случаях в скором времени после их отказа Facebook представила в своих приложениях функции, копировавшие их продукты.

Расследование, проводимое FTC, является одним из нескольких антимонопольных проверок в отношении Facebook и других крупных технологических компаний как в США, так и в других странах мира.

Ранее в этом месяце юридический комитет Палаты представителей американского Конгресса запросил у Facebook информацию о коммуникациях топ-менеджеров, касающихся принятия решений о покупке Instagram в 2012 году и мессенджера WhatsApp в 2014 году.

По данным S&P Global, за последние 15 лет Facebook приобрела около 90 стартапов.

Акции Facebook в понедельник подешевели на 1,3%, Snap - подорожали на 0,3%.

Служба финансово-экономической информации

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