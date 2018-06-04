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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 19:16 04.06.2018 - 19:16

Париж. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Societe Generale SA (SG) достиг соглашения о выплате штрафов в размере более $1,33 млрд в рамках договоренностей с регуляторами США и Франции об урегулировании дел, в рамках которых французский банк обвинялся в манипулировании ставками межбанковского рынка, а также в противозаконных сделках с участием ливийских контрагентов, говорится в сообщении министерства юстиции США.

Ранее сообщалось, что соглашение в рамках дела о манипулировании ставками достигнуто с министерством юстиции США и Комиссией по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC), в рамках "ливийского дела" - с Минюстом США и французским регулятором Parquet National Financier (PNF).

Банк заплатит $585 млн по "ливийскому" делу, в том числе 250 млн евро ($293 млн) в пользу PNF. Минюст США отмечает, что это первый случай коллективного штрафа, наложенного регуляторами Франции и Штатов по делу о взятках.

Кроме того, SocGen оштрафован на $275 млн за манипулирование ставкой LIBOR.

Ранее банк согласился выплатить штраф в размере $475 млн в пользу CFTС также в связи с попытками манипулировать ставкой LIBOR. Итого общая сумма штрафов составит $1,335 млрд.

Штрафы, которые банк выплатит в рамках достигнутых соглашений, будут полностью покрыты за счет имеющихся в его распоряжении резервов. Таким образом, судебные расходы не скажутся на финансовых результатах банка.

Акции SG на торгах в Париже в понедельник подорожали на 0,7%.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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