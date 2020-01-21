Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 17:30

Нью-Йорк. 21 января. ИНТЕРФАКС - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, планирует к 2030 году сократить на 50% выбросы углекислого газа, использование воды и количество отходов, которые отправляются на свалку.

Главный исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон сообщил в открытом письме, что Starbucks, в частности, расширит предложение продуктов растительного происхождения, сократит использование одноразовой упаковки, увеличит инвестиции в развитие инновационных сельскохозяйственных технологий, сохранение и восстановление лесов, пополнение запасов воды, утилизацию отходов.

Как свидетельствуют результаты исследования Starbucks, Всемирного фонда дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) и консалтинговой компании Quantis, на которые ссылается агентство Bloomberg, использование животного молока является основной причиной выбросов углекислого газа, связанных с операциями и цепочкой поставок Starbucks. С использованием молочных продуктов связан 21% выбросов компании.

По словам Джонсона, использование заменителей молока является "частью решения проблемы". Компания уже предлагает напитки с добавлением кокосового, миндального и овсяного молока.

Помимо этого, в 2018 году Starbucks обещала полностью отказаться от использования пластиковых соломинок до 2020 года. По словам исполнительного вице-президента компании Джона Келли, которые приводит The Wall Street Journal, к концу текущего года одноразовые пластиковые соломинки будут заменены на бумажные или соломинки из переработанного пластика в более чем 30 тыс. кофеен Starbucks по всему миру. Келли также заявил, что компания может ввести в меню растительные заменители мяса.

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