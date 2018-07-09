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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 16:05 09.07.2018 - 16:05

Сиэтл. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Американская сеть кофеен Starbucks Corp. планирует полностью отказаться от использования одноразовых пластиковых соломинок для напитков к 2020 году.

Как говорится в сообщении компании, вместо этого будут использоваться стаканчики, не предполагающие соломинок, или трубочки из других материалов.

В настоящее время сеть Starbucks, насчитывающая 28 тыс. заведений по всему миру, ежегодно расходует более 1 млрд одноразовых соломинок.

Отмечается, что власти города Сиэтл, где находится штаб-квартиры Starbucks, с 1 июля ввели запрет на одноразовую пластиковую посуду, включая соломинки.

Акции Starbucks дорожают на 1,3% в начале торгов в понедельник. С начала года капитализация компании снизились почти на 14%, до $67,59 млрд.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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