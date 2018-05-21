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Этот контент был опубликован 21 мая 2018 г. 19:31 21.05.2018 - 19:31

Лондон. 21 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы большинства стран Западной Европы увеличились в понедельник, исключением стал итальянский рынок.

Позитивом для европейских рынков является ослабление опасений торговой войны между Китаем и США, что вместе с повышением доходности US Treasuries способствует росту курса доллара, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов увеличился на 0,3% и составил 395,87 пункта. Это самый высокий уровень с 30 января, свидетельствуют данные FactSet.

Британский индикатор FTSE 100 повысился на 1,03% - до 7859,17 пункта, что является историческим максимумом. Французский CAC 40 поднялся на 0,41%.

Биржи Германии не работают в связи с праздничным днем.

В минувшие выходные представители США и КНР заявили об успехе очередного раунда переговоров, на этот раз проходивших в Вашингтоне. Как сказал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, стороны согласились предпринимать меры, которые не допустили бы торговой войны между странами, включая противодействие росту торговых тарифов.

США и Китай "поставили торговую войну на паузу", заявил в воскресенье американский министр финансов Стивен Мнучин. По его словам, по итогам двусторонних переговоров Вашингтон и Пекин действительно отказались от идеи взаимного повышения торговых тарифов.

Между тем итальянский фондовый индекс FTSE MIB в понедельник потерял 1,52%.

Стабильность зоны евро окажется под угрозой, если новое правительство Италии не станет соблюдать обязательства страны по предельным нормам государственного долга и бюджетного дефицита, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в воскресенье.

"Если новое правительство пойдет на риск не соблюдать свои обязательства по долгу, по бюджету, а также по оздоровлению банков, вся финансовая стабильность зоны евро будет под угрозой", - сказал он в передаче радиостанции Europe 1, комментируя намерения победивших на выборах в Италии и договорившихся сформировать коалиционное правительство партий "Пять звезд" и "Лига Севера" положить конец "диктату Брюсселя" и политике жесткой экономии.

По его мнению, обязательства, взятые Италией, продолжают действовать, какое бы правительство ни пришло к власти в стране. Эти обязательства, отметил он, выше внутрипартийных интересов.

Победившие на мартовских выборах популистские партии договорились о кандидатуре премьер-министра и, как ожидается, в понедельник вечером представят его и состав нового правительства президенту страны Серджио Маттарелле. Имя будущего премьера не раскрывается до визита лидеров партий "Лига" и "Пять звезд" к президенту.

Котировки акций International Consolidated Airlines Group SA по итогам сессии выросли на 1,6%. Как сообщила Expansion со ссылкой на источники, авиагруппа планирует сделать предложение о покупке Norwegian Air Shuttle ASA за 1,52 млрд евро, что представляет собой премию в 32% к цене на закрытие торгов в пятницу.

Рыночная стоимость Ryanair Holdings Plc подскочила на 5,1% после того, как крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер заявил об увеличении прибыли в 2018 финансовом году на 10% - до рекорда.

Бумаги AstraZeneca Plc подорожали на 3,4% на новости о том, что Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило новый препарат британской фармацевтической компании.

Британская сеть универмагов Marks & Spencer Group Plc (M&S) приступила к первой фазе программы реорганизации бизнеса, изменив совет директоров. Также ритейлер намерен ускорить темпы сокращения розничной сети. На этих новостях капитализация компании выросла на 3%.

В то же время цена акций EDF SA уменьшилась на 0,1%. По данным The Financial Times, французская энергокомпания ведет переговоры о продаже 49%-ной доли своего портфеля ветрогенераторов в Великобритании. По оценкам аналитиков, стоимость сделки может составить около 600 млн фунтов стерлингов.

Подешевели на 1,3% бумаги Randgold Resources вслед за продолжающимся падением цен на золото на фоне сокращения рисков и укрепления доллара.

Служба финансово-экономической информации

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