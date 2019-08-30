Этот контент был опубликован 30 августа 2019 г. 19:10

Лондон. 30 августа. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы, за исключением итальянского, выросли в пятницу на фоне ослабления напряженности в торговых отношениях между США и Китаем.

Инвесторов воодушевили заявления представителя КНР о желании Пекина избежать дальнейшей эскалации конфликта с Вашингтоном.

Евро в ходе торгов в пятницу опускался ниже отметки $1,1 впервые с мая 2017 года. В том числе это было обусловлено наступлением даты исполнения опционных контрактов на фоне низкой ликвидности в летний сезон.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,73% и достиг 379,48 пункта, максимальной отметки с начала августа. Все девятнадцать отраслевых групп увеличились по итогам торгов.

За прошедшую неделю индикатор прибавил 2,2%, что стало наилучшим подъемом с начала июня. Тем не менее в августе он опустился на 1,6%.

Британский индекс FTSE 100 поднялся за день на 0,32%, германский DAX - на 0,85%, французский CAC 40 - на 0,56%, испанский IBEX 35 - на 0,21%.

Между тем итальянский FTSE MIB снизился на 0,35%. Участников торгов беспокоят перспективы новых выборов из-за разногласий между двумя основными политическими силами, которые только на этой неделе сформировали коалиционное правительство.

Экономика Италии во втором квартале не изменилась в поквартальном выражении и сократилась на 0,1% в годовом, согласно окончательным данным статистического агентства Istat. Предварительные расчеты указывали на отсутствие изменений обоих показателей, и эксперты в среднем не ожидали их пересмотра.

Лидерами снижения котировок в Италии выступили банки, включая Banco BPM (-3,4%) и UBI (-2,8%).

Статданные из еврозоны, обнародованные в пятницу, указали на замедление инфляции в августе до трехлетнего минимума. Как стало известно из предварительных данных, потребительские цены в еврозоне в этом месяце выросли на 1% в годовом выражении после повышения на 1,1% в июле. Показатель совпал с прогнозами рынка и оказался минимальным с ноября 2016 года.

Рост потребительских цен во Франции также замедлился в августе - до 1,2% по сравнению с 1,3% в июле. Однако показатель также совпал с прогнозами экспертов.

Безработица в 19 странах еврозоны в июле составила 7,5%. Показатель остался на уровне предыдущего месяца, являющемся минимальным с 2008 года.

Тем временем розничные продажи в Германии в июле упали на 2,2% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем прогнозировали менее существенное снижение - на 1,3%.

Индекс доверия британских потребителей к экономике страны в августе снизился на 3 пункта относительно предыдущего месяца - до минус 14 пунктов - на фоне беспокойства по поводу приближающегося выхода Великобритании из Европейского союза, говорится в исследовании GfK NOP Ltd. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - до минус 12 пунктов. Нынешнее значение показателя соответствует уровню января 2019 года, который является минимальным за последние шесть лет.

Акции немецких компаний, ведущих операции с недвижимостью, подорожали на фоне сообщений СМИ о том, что планируемая заморозка арендной платы в Берлине будет несколько мягче, чем ранее предполагалось. Цена бумаг Deutsche Wohnen подскочила на 9,6%, Vonovia SE - на 5,4%, LEG Immobilien AG - на 3,5%.

Котировки акций Ryanair Holdings Plc выросли на 1,3%. Главным исполнительным директором авиакомпании Ryanair DAC с 1 сентября станет Эдди Уилсон, который сейчас занимает пост главного директора по персоналу. Майкл О'Лири останется CEO всей группы.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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