Этот контент был опубликован 16 января 2020 г. 18:51

Лондон. 16 января. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы в основном выросли в четверг после подписания США и Китаем промежуточного торгового соглашения.

Эксперты не уверены в том, насколько существенную поддержку это соглашение окажет мировой экономике, однако положительно воспринимают уже сам факт деэскалации напряженности в торговой сфере, пишет MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в четверг вырос на 0,2% - до рекордных 420,52 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 снизился на 0,43%, французский CAC 40 - вырос на 0,1%, итальянский FTSE MIB - на 0,7%, испанский IBEX 35 - на 0,6%. Германский DAX практически не изменился по итогам торговой сессии.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ 15 января подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. По условиям соглашения, Пекин усилит защиту интеллектуальной собственности, а также примет меры для решения проблемы вынужденной передачи технологий. Кроме того, обе страны будут воздерживаться от конкурентной девальвации нацвалют.

Соглашение также предполагает, что Китай увеличит импорт товаров и услуг из США минимум на $200 млрд по сравнению с уровнем 2017 года в течение двух лет.

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2020 год, отметив, что заключение торговой сделки "позитивно скажется на деловом доверии". Эксперты агентства предупредили однако, что "последствия сделки для мировой экономики будут зависеть от того, как будут выполняться ее условия, в том числе от того, сможет ли Китай выполнить свои обязательства по резкому увеличению импорта из США, и каким образом изменятся торговые потоки для других экспортеров".

Прогноз подъема экономики Китая на 2020 год повышен экспертами Fitch на 0,2 процентного пункта (п.п.) - до 5,9%.

"Должно произойти некоторое облегчение для мировой экономики, поскольку соглашение США и Китая устраняет часть неопределенности, - отмечается в обзоре Citi. - Тем не менее, в отношениях двух стран остается ряд важных структурных вопросов".

Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

На долю США приходится порядка 20,5% выручки компаний, входящих в расчет индекса Stoxx Europe 600, свидетельствуют данные FactSet.

Опубликованные в четверг статданные указали на усиление инфляции в Германии в декабре до максимального за полгода уровня. Потребительские цены в ФРГ, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре выросли на 1,5% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Таким образом, инфляция в ФРГ ускорилась по сравнению с ноябрьскими 1,2% и достигла максимальных темпов с июня. Динамика показателя совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков.

Котировки акций европейских сырьевых компаний выросли вслед за подписанием промежуточного торгового соглашения США и Китаем. Бумаги BHP по итогам торгов в Лондоне в четверг подорожали на 0,5%, Glencore - на 0,3%, Antofagasta - на 0,4%, Tullow Oil - взлетели в цене на 11%.

Стоимость акций нефтесервисной компании John Wood Group подскочила на 7,6%.

Акции Hellofresh подорожали на 1,7%. Германская компания, доставляющая клиентам наборы продуктов с рецептами для приготовления еды, прогнозирует выручку и прибыль по итогам 2019 года выше ожиданий.

Бумаги Beiersdorf подешевели на 0,9%, несмотря на то, что производитель крема Nivea сообщил о росте продаж в органическом выражении в четвертом квартале и подтвердил годовой прогноз.

Цена акций Pearson упала на 8,9%. Издательская и образовательная компания сообщила, что ее показатели в 2019 году соответствовали недавно сниженному прогнозу и что ее финансовый директор уходит в отставку.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ор пк им *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!