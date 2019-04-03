Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 15:59

Вашингтон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Турция продолжает надеяться на возможность достижения договоренности с США о получении американских истребителей-бомбардировщиков F-35, заявил на Атлантическом совете глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Пока ничего неясно, из различных американских ведомств поступают различные и противоречивые заявления, но мы согласны продолжать работать над этим вопросом", - сказал он в среду, комментируя звучащие заявления из США о приостановке поставок в Турцию оборудования, необходимого для эксплуатации F-35.

(ПОСЛЕДУЕТ)

1ар де

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