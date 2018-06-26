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Этот контент был опубликован 26 июня 2018 г. 11:18 26.06.2018 - 11:18

Мадрид. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Крупнейшая телекоммуникационная компания Испании Telefonica SA достигла соглашения о приобретении эксклюзивных прав на прямые трансляции матчей высшей лиги испанского чемпионата по футболу (Ла Лига) сроком на три года.

Как говорится в пресс-релизе компании, в общей сложности она заплатит лиге 2,94 млрд евро - по 980 млн евро за сезон. Игры будут показываться на платных каналах Movisar.

Конкурент Telefonica, компания Mediapro, заплатит порядка 480 млн евро за права на обзоры матчей и показ игр в ресторанах и барах.

Итого Ла Лига получила по итогам тендера на продажу прав 3,42 млрд евро, что на 15% больше, чем за права на трансляции в предыдущие три года.

Акции Telefonica, контролирующей 85% рынка платного телевидения в Испании, во вторник подорожали на 0,9%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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