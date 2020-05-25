Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 18:21

Стокгольм. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Шведский оператор мобильной связи Telia запустил в центре Стокгольма первую коммерческую сеть 5G на базе оборудования Ericsson.

К середине июня этого года 5G-услуги будут доступны почти по всему центру города. Новая сеть на 100% обеспечивается электричеством из возобновляемых источников энергии, отмечается в пресс-релизе Ericsson.

Telia рассчитывает обеспечить покрытие на всей территории Швеции и начать оказывать коммерческие 5G-услуги с применением частот в среднем и высоком диапазонах к концу этого года, после завершения частотных аукционов.

Ранее Ericsson и Telia запустили несколько 5G-проектов в Швеции, среди которых первая 5G-сеть, развернутая на территории Королевского технологического института, и первая в Швеции промышленная 5G-сеть на заводе Volvo. Ранее, в мае этого года, на 5G-оборудовании Ericsson для сети радиодоступа Telia запустила коммерческую 5G-сеть в Норвегии.

В настоящее время на оборудовании Ericsson работает 37 коммерческих 5G-сетей в 22 странах мира. У компании заключено 91 соглашение в области 5G-технологий.

Котировки акций Ericsson по итогам торгов в понедельник выросли на 2,1%. С начала года капитализация компании увеличилась примерно на 7%.

Служба финансово-экономической информации

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