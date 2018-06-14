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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 8:51 14.06.2018 - 08:51

Токио. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Токийская энергетическая компания (TEPCO) планирует вывести из эксплуатации атомную электростанцию "Фукусима-2", которая не пострадала в результате землетрясения и цунами в марте 2011 года, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Станция расположена в одноименной префектуре рядом с городом Нараха, в 11,5 км от аварийной АЭС "Фукусима-1". Во время землетрясения 2011 года все четыре энергоблока "Фукусимы-2" удалось заглушить, система охлаждения сработала штатно.

Если ТЕРСО осуществит свой план, в префектуре Фукусима не останется ни одного атомного реактора. Всего в Японии в данный момент функционирует семь реакторов, еще 17 находятся в разных этапах процесса одобрения.

До 2011 года в Японии было 54 пригодных к эксплуатации реактора, на долю атомной энергетики приходилось около 30% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. После закрытия АЭС "Фукусима-2" их останется 35.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое спровоцировало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к масштабной аварии. На полное устранение последствий катастрофы понадобится 30-40 лет.

Служба финансово-экономической информации

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