Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 14:48

Лондон. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Крупнейшая розничная сеть в Великобритании Tesco Plc приостановила сотрудничество с заводом в Китае, который выпускает рождественские открытки, в связи с подозрениями в использовании труда заключенных, сообщают британские СМИ.

МИД КНР назвало обвинения фарсом, а поставщик открыток заявил, что узнал о скандале из газет.

Как пишет газета Sunday Times, юная Флоренс Уиддиком открыла дома упаковку открыток, купленную в Tesco за 1,5 фунта стерлингов (120 рублей), и обнаружила, что на открытке с изображением котенка надпись.

"Мы - иностранные заключенные в шанхайской тюрьме Цинпу в Китае. Нас заставляют работать против нашей воли. Пожалуйста, помогите нам и сообщите правозащитным организациям", - гласит надпись, написанная заглавными буквами. Также в ней содержится просьба связаться с британским журналистом Питером Хамфри, который несколько лет назад сидел в этой тюрьме.

Представитель Tesco заявил, что компания никогда не позволит использовать труд заключенных при производстве товаров, продаваемых в сети ее магазинов. Китайское предприятие Zheijiang Yunguang Printing будет исключено из списка поставщиков Tesco, если подтвердится, что на нем используется принудительный труд заключенных, сообщает BBC.

"Мы были поражены этими сообщениями и немедленно приостановили производство на фабрике, где печатаются эти открытки, и начали собственное расследование", - сказал представитель Tesco.

В британской компании сообщили, что проводили аудит поставщика и не нашли признаков использования принудительного труда. Тем не менее в Tesco заявили, что компания "приостановила производство на фабрике".

Однако уже в понедельник представитель китайского поставщика сказал, что Tesco c ними не связывалась, а об обвинениях в свой адрес компания узнала из газет.

"Мы никогда не были связаны ни с какими тюрьмами. Почему зарубежные СМИ упоминают нашу компанию? У них что, есть доказательства?" - сказал представитель китайской компании. Если таких доказательств нет, добавил он, то компания может подать в суд.

На найденную открытку отреагировали также в министерстве иностранных дел Китая, назвав обвинения в использовании труда заключенных фарсом. Сам скандал представитель МИД назвал "драмой, срежиссированной журналистом Питером Хамфри".

Служба финансово-экономической информации

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