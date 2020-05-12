Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 8:02

Сан-Франциско. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Tesla Inc. возобновляет производство автомобилей на предприятии в Калифорнии, несмотря на действующий запрет местных властей, заявил глава компании Илон Маск.

Tesla приостановила работу предприятия во Фримонте 23 марта, хотя Маск был недоволен требованием властей округа Аламида о закрытии большинства предприятий в рамках мер по ограничению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В понедельник Маск написал в Twitter, что "Tesla возобновляет производство, вопреки действующим в округе Аламида правилам".

"Я буду на линии вместе со всеми остальными. Если кто-то будет арестован, я прошу, чтобы это был я", - написал он.

Конфликт Маска с властями округа, в котором находится сборочное предприятие Tesla, является первым серьезным столкновением властей и бизнеса в вопросе о возобновлении работы заводов, простаивавших без действия в течение нескольких недель из-за введенных ограничений, пишет Dow Jones.

Отвечая на комментарии к его посту в Twitter, Маск написал, что власти Калифорнии одобрили открытие предприятий.

"Также, всем другим автопроизводителям в США, разрешено возобновить производства. Только Tesla в обособленном положении", - отметил он.

Предприятие Tesla во Фримонте занимается сборкой автомобилей Model 3, число его сотрудников составляет более 10 тыс.

Департамент здравоохранения округа Аламида уведомил компанию в понедельник, что она может поддерживать лишь "минимальные базовые операции" на предприятии до тех пор, пока не получит разрешение на возобновление работы.

В округе зафиксировано более 2 тыс. случаев заражения COVID-19 при 71 смертельном исходе.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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