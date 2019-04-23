Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 10:00

Пало-Альто. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Компания Tesla Inc. планирует запустить сервис беспилотного такси в 2020 году, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление основателя и главы компании Илона Маска.

Выступая на мероприятии для инвесторов и аналитиков в штаб-квартире компании в городе Пало-Альто в штате Калифорния, И.Маск сказал, что уже к середине следующего года более миллиона автомобилей Tesla, способные ездить без вмешательства водителя, появятся на дорогах в США. Он рассчитывает получить одобрение регулирующих органов, которое позволит запустить сервис роботакси в стране, к концу 2020 года.

Заказать беспилотное такси можно будет с помощью специального мобильного приложения. Владельцы машин Tesla также смогут сдавать свои авто под услуги такси. Компания будет взимать с них комиссию в размере 25-30%, как это делают сервисы такси Uber и Lyft.

Акции Tesla подешевели на 3,9% в понедельник. Большую часть потерь они понесли перед мероприятием, которое началось ближе к концу торговой сессии. В ходе торгов после официального закрытия биржевой сессии акции немного восстановились.

Служба финансово-экономической информации

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