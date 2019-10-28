Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 17:43

Шанхай. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Американская компания Tesla Inc. объявила о том, что электромобили Model 3, которые выпускаются на заводе в Шанхае, стали доступны для предварительного заказа.

Ожидается, что первая партия будет передана клиентам в первом квартале 2020 года, сообщает агентство "Синьхуа".

Цена электромобилей - от 355,8 тыс. юаней ($50,3 тыс.), что ниже стоимости импортной Model 3.

Строительство завода Tesla стартовало в январе текущего года, то есть он был возведен менее чем за десять месяцев. В результате компания приступила к тестовому производству с опережением графика.

Ранее сообщалось, что первоначально завод, получивший название Gigafactory 3, будет рассчитан на выпуск около 250 тыс. электромобилей и аккумуляторных блоков в год. Со временем производственные мощности будут увеличены вдвое. Это первое предприятие Tesla за пределами США.

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