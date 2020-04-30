Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 8:09

Пало-Альто. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский производитель электромобилей и солнечных панелей Tesla Inc. (SPB: TSLA) в первом квартале неожиданно получил скорректированную прибыль, что стало приятным сюрпризом для рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила $16 млн, или 9 центов в расчете на акцию, по сравнению с убытком в $702 млн, или $4,1 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых доходов и расходов составила $1,24 на акцию против убытка в $2,9 на акцию.

Выручка подскочила на 32% - до $5,985 млрд против $4,541 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированный убыток на уровне 28 центов на акцию при выручке в $6,1 млрд.

"Мы впервые в нашей истории получили чистую прибыль в традиционно слабом первом квартале. Несмотря на глобальные трудности, мы смогли достичь лучших показателей для первого квартала как по продажам, так и по поставкам", - отмечается в сообщении Tesla.

Кроме того, компания заявила, что способна продать более полумиллиона автомобилей в 2020 году, "несмотря на перебои в производстве". Предприятия Tesla в США остаются закрытыми, и пока "остается не ясным, как быстро мы и наши поставщики сможем нарастить производство после возобновления деятельности", говорится в сообщении.

В начале апреля Tesla сообщала, что в первом квартале выпустила 102,67 тыс. электромобилей, а поставки составили 88,4 тыс.

Котировки акций Tesla подскочили на дополнительных торгах в среду на 10% после опубликования отчетности. Капитализация компании за последние 12 месяцев взлетела на 230%. Для сравнения: фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период практически не изменился.

Служба финансово-экономической информации

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