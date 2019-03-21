Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 16:03

Сан-Франциско. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Американский производитель электромобилей Tesla Inc. подал в суд на четырех своих бывших сотрудников, обвинив их в передаче конфиденциальной информации стартапу Zoox Inc., который занимается разработкой самоуправляемых автомобилей.

Как говорится в судебных документах Tesla, сотрудники работали в отделе по управлению складами и сортировочными центрами, после чего уволились, забрав с собой информацию о технологиях, "которая позволила Zoox сэкономить годы, которые ей понадобились бы на разработку собственных операций в сфере складского управления и логистики".

По мнению стороны обвинения, бывшие сотрудники пересылали на свои личные почтовые адреса конфиденциальную информацию, чем нарушили свои трудовые соглашения.

Zoox была основана в 2014 году. Летом она привлекла $500 млн инвестиций и была оценена в $3,2 млрд. В компании работают порядка 700 человек, которые занимаются разработкой ПО для самоуправляемых автомобилей, а также электромобиля, который сможет исполнять функции такси без водителя. В этих разработках Zoox сотрудничает с Intel.

Акции Tesla дешевеют на 1,4% в начале торгов в четверг. С начала года капитализация компании упала на 19%, до $46,2 млрд.

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