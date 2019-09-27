Лондон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Видеоклип на песню Here Сomes the Sun опубликован на YouTube-канале The Beatles к 50-летию одиннадцатого студийного альбома группы Abbey Road.
"The Beatles отметят юбилей альбома набором красиво оформленных пластинок, которые будут выпущены 27 сентября", - говорится в сообщении на видео-хостинге.
Уточняется, что в новое издание альбома будут включены 17 композиций в новых аранжировках, созданных музыкальным продюсером Джайлзом Мартином и звукорежиссером Сэмом Океллом. Переизданный альбом также включит в себя 23 студийных и демо-записи, большинство из которых ранее не публиковались.
1мт вш