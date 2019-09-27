Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 11:00

Лондон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Видеоклип на песню Here Сomes the Sun опубликован на YouTube-канале The Beatles к 50-летию одиннадцатого студийного альбома группы Abbey Road.

"The Beatles отметят юбилей альбома набором красиво оформленных пластинок, которые будут выпущены 27 сентября", - говорится в сообщении на видео-хостинге.

Уточняется, что в новое издание альбома будут включены 17 композиций в новых аранжировках, созданных музыкальным продюсером Джайлзом Мартином и звукорежиссером Сэмом Океллом. Переизданный альбом также включит в себя 23 студийных и демо-записи, большинство из которых ранее не публиковались.

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