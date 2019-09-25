Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 17:35

Москва. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Обанкротившийся туроператор Thomas Cook задолжал туриндустрии Испании более 200 миллионов евро, сообщает в среду портал The Local.

"Thomas Cook не выплатил объектам туриндустрии в Испании более 200 млн евро. Влияние этого долга скажется не только на отелях, но и на аэропортовых сборах, транспортных услугах, прокате автомобилей, экскурсиях", - пишет портал.

Уход с рынка туристического гиганта может привести Испанию к многомиллионным убыткам, будут потеряны десятки тысяч рабочих мест. "Сильнее всего пострадает турсектор Канарских островов, которые ранее также покинул крупнейший европейский лоукостер Ryanair. Возможно, в связи с последними событиями авиакомпания пересмотрит свое решение", - говорится в публикации.

Туристы Thomas Cook формировали 25% турпотока на Канарские острова и 15% потока на Балеарские острова. 23 сентября El Mundo сообщало, что на Канарских островах находятся более 30 тыс. туристов Thomas Cook, еще более 2,5 тыс. - на Балеарских островах.

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