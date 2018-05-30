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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 10:34 30.05.2018 - 10:34

Москва/Париж.30 мая. ИНТЕРФАКС - Организации Business France известно об интересе Total к совместным проектам с НОВАТЭК, французская энергетическая компания ищет партнера для развития своего потенциала в России, заявил генеральный директор французского государственного агентства Business France Кристоф Лекуртье.

"Что касается Total и НОВАТЭК, то я слышал о таком интересе, однако, как мне кажется, эта компания имеет достаточно высокий уровень присутствия в России и она ищет партнера для развития потенциала сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере",- сказал К.Лекуртье, отвечая на соответствующий вопрос в интервью "Интерфакса".

"Как известно, Европа является потребителем российского газа, и в сотрудничестве в сфере энергетики заинтересованы не только стороны предприятия, но и потребители газа, которые хотели бы иметь возможности использовать энергетические ресурсы из России",- добавил он.

Полный текст интервью опубликован на сайте www.interfax.ru

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