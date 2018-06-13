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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 10:00 13.06.2018 - 10:00

Токио. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Японский производитель автомобилей Toyota Motor Corp. заявил о намерении инвестировать $1 млрд в сингапурского разработчика сервиса по заказу такси Grab Inc.

Главный исполнительный директор Toyota Акио Тоёда заявил, что автомобильный бизнес в будущем окажется под угрозой из-за беспилотных машин и сервисов по совместному использованию автомобилей. Это подталкивает Toyota к вложению средств в новые виды бизнеса для того, чтобы обеспечить свое выживание.

Сделка является одной из крупнейших инвестиций Toyota за пределами основного вида деятельности компании, отмечает The Wall Street Journal. Она приведет к расширению партнерства между автогигантом и стартапом, объявленного в прошлом году, в рамках которого Toyota предоставила программное обеспечение для ряда машин Grab. Данное ПО позволяло Grab тестировать новые виды услуг, включая оценку стоимости страхования исходя из манеры вождения.

Согласно оценкам Alphabet и сингапурского госинвестфонда Temasek, объем рынка такси Юго-Восточной Азии к 2025 году увеличится более чем в пять раз - до $13,1 млрд, по сравнению с уровнем 2015 года ($2,5 млрд).

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