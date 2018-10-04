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Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 10:55 04.10.2018 - 10:55

Токио. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. и оператор связи SoftBank объявили о планах по созданию совместного предприятия, которое будет заниматься оказанием услуг стареющему населению Японии с помощью самоуправляемых автомобилей.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, СП будет оформлено до конца марта 2019 года, причем 50,25% в нем будут принадлежать SoftBank, 49,75% - Toyota.

Компании планируют осуществлять доставку еды и оказывать медицинские услуги с использованием автомобилей без водителей во второй половине следующего десятилетия. Также они рассматривают возможность предоставления других услуг, например, по организации мобильных офисов.

Фирмы планируют вести деятельность на территории порядка 100 городов, где ощущается нехватка медицинского персонала и водителей, для того, чтобы помогать пожилым людям, у которых нет водительских прав.

Toyota и SoftBank являются инвесторами сервиса по заказу такси Uber, который ведет разработку технологий самоуправляемых автомобилей. Кроме того, SoftBank вложил средства в проект General Motors под названием Cruise, который также исследует такие технологии.

Акции Toyota в ходе торгов в четверг дорожают на 0,6%, бумаги SoftBank растут в цене на 1,3%.

Служба финансово-экономической информации

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